Мюнхен-2023: Демократия не распространяется на русских
Россия пользуется европейской демократией для того, чтобы ловко обходить наложенные Западом санкции и репрессии против русских.
На это на Мюнхенской конференции по безопасности пожаловалась премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В течение многих лет много кто в Европе не видели происходящего. Россия берёт наши ценности, независимые суды, свободу слова, свободные выборы, и участвует в злоупотреблении этими вещами для собственной выгоды.
Сейчас она использует наши суды для оспаривания санкций, потому что у нас независимая судебная система, и они могут пользоваться этой возможностью.
Они используют нашу систему образования, здравоохранения для своих родственников, жён, любовниц. Регистрируют недвижимость в Европе, зная, что права обеспечены. И спекулируют по поводу свободы слова», – возмутилась чиновница.
Литовский премьер подчеркнула, что Европе пора признать, что её «демократия» распространяется далеко не на всех.
«То есть, если допускаются различные мнения, то их мнение тоже должно иметь право на существование. Но нужно проводить различие между СМИ и пропагандой. И, если мы будем придерживаться этого правила, то у нас будет возможность запретить российские телеканалы», – подытожила Шимоните.
Депутат национального собрания Франции Бенжамен Хаддад добавил, что пора начать антироссийскую чистку социальных сетей.
«Как в торговле, энергетике, других сферах, авторитарные режимы используют открытость демократических государств для оказания влияния. Когда мы закрыли «Россию сегодня» и «Спутник», мы фактически лишили авторитарное государство возможности использовать механизм государственной пропаганды.
Главное здесь – это социальные сети. Мы должны быть в состоянии, по крайней мере, противодействовать разжиганию ненависти в социальных сетях. Тут необходимо вести диалог с нашими американскими друзьями, у которых немножко другие нормы и требования», – призвал Хаддад.
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