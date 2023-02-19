Мюнхен-2023: Демократия не распространяется на русских

Россия пользуется европейской демократией для того, чтобы ловко обходить наложенные Западом санкции и репрессии против русских.

На это на Мюнхенской конференции по безопасности пожаловалась премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В течение многих лет много кто в Европе не видели происходящего. Россия берёт наши ценности, независимые суды, свободу слова, свободные выборы, и участвует в злоупотреблении этими вещами для собственной выгоды.

Сейчас она использует наши суды для оспаривания санкций, потому что у нас независимая судебная система, и они могут пользоваться этой возможностью.

Они используют нашу систему образования, здравоохранения для своих родственников, жён, любовниц. Регистрируют недвижимость в Европе, зная, что права обеспечены. И спекулируют по поводу свободы слова», – возмутилась чиновница.