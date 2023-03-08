На американском ТВ обнародованы записи, опровергающие главную политическую ложь демократов

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Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон обнародовал 6 марта ранее не публиковавшиеся кадры беспорядков 6 января 2021 года на Капитолийском холме в Вашингтоне.

По его мнению, они опровергают нарративы, продвигаемых контролируемым демократами специальным комитетом Палаты представителей Конгресса и мейнстримными СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти предоставил Такеру Карлсону право эксклюзивного первого просмотра более 40 000 часов видеозаписей с камер видеонаблюдения в здании Капитолия, которые были скрыты от публики более двух лет.

В эфире шоу Tucker Carlson Tonight 6 марта были показаны первые кадры с ключевыми фигурами того дня. Ведущий пришел к выводу: законодатели и СМИ «лгали» о событиях, которые произошли 6 января 2021 года.

Первая партия видеозаписей показала, как сторонники Трампа мирно осматривают здание Капитолия, похожие скорее на «экскурсантов», как выразился Карлсон. При этом в новостных программах о событиях 6 января 2021-го были только кадры с немногочисленными бунтовщиками, что дало возможность сравнить это происшествие с терактами 11 сентября или атакой на Перл-Харбор.

В качестве примера лжи телеведущий привёл кадры, на которых полицейские Капитолия сопровождали Джейкоба Ченсли, ветерана военно-морского флота, которого в либеральных СМИ называют «шаманом QAnon».

Карлсон подчеркнул, что офицеры показывали Ченсли здание окрестности и даже пытались открыть для него запертые двери. В какой-то момент девять полицейских были замечены в непосредственной близости от Ченсли, и ни один из них не попытался остановить его, отметил Карлсон.

Вторая партия видеоматериалов была посвящена широко разрекламированному демократами и средствами массовой информации нарративу о том, что события 6 января 2021-го были «смертоносным восстанием».

«Все часто ссылались на смерть полицейских, большинство из которых покончили жизнь самоубийством после беспорядков, в то время как некоторые умерли от естественных причин. Только один человек, ветеран ВВС и сторонник Трампа Эшли Бэббит, была застрелена полицейским Капитолия» – подчеркнул Карлсон.

«Эти записи опровергают самую мощную и политически полезную ложь, которую нам рассказали демократы о 6 января», – подытожил Такер Карлсон.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Такер Карлсон назвал «безумными» планы Киева отобрать «российский Крым».