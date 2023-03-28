На Бахмут пошла российская десантура – спикер ВСУ

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В Артемовске подразделения ЧВК «Вагнер», штурмующие город, усиливаются регулярными российскими войсками.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире транслируемого в обязательном порядке на украинских телеканалах телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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«Основной ударной силой остается ЧВК «Вагнер». Однако в силу огромных потерь ежесуточно и из-за того, что они не могут уже с такой скоростью, как раньше, пополнять свои ряды, в том числе и за счет бывших заключенных, мы видим, что они усиливаются подразделениями регулярной армии, в первую очередь, воздушно-десантных войск», – утверждает представитель ВСУ.

По его словам, ВС РФ оказывает вагнеровцам артиллерийскую и авиационную поддержку.

Сложно сказать, насколько озвученная Череватым информация соответствует действительности, но руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на днях сообщил, что взаимодействие с ВС РФ в последнее время налажено, хотя ранее он выступал с критическими замечаниями по этому поводу.

При этом украинские военные ресурсы на основе анализа опубликованных ВСУшниками роликов признали, что бои уже идут в центре Артемовска, обнародовав соответствующую карту с геолокационной привязкой.