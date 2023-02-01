На Балканах поняли, что Россия может выиграть у НАТО

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Неожиданное заявление президента Хорватии Зорана Милановича о том, что Косово было украдено у Сербии, объясняется страхом за свою безопасность.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения большой картины президент Хорватии труханул, заглянув в бездну воронки, закручивающегося конфликта. Они думали, что это конфликт на Украине, а не вокруг Украины, и что это очень далеко. А тут они поняли, что это близко к Балканам, попытка размежевания на полуострове дышит на ладан. Хорватия – один из самых комфортных уголков Балкан. И президент Хорватии как человек неглупый понял, что этому хорватскому благополучию кирдык», – утверждает эксперт.

«Если НАТО даже не проиграет, а не победит, на Балканах возникнет дичайший вакуум безопасности. Даже при вяленьких последних действиях сербского руководства натовцы испытали стресс. А вы себе представьте: НАТО ослабло, исламисты заползли (а они уже заползают), и наш друг Эрдоган сказал, что это все его. И тут стало страшно, а это повод поговорить», – сказал Евстафьев.

Ранее Миланович открыто осуждал Европу за военную поддержку Украины. С похожих позиций выступил сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В интервью американскому изданию Politico он выразил сомнение в жизнеспособности Украины как суверенного государства.

По словам Орбана, Киев не сможет одержать победу в конфликте, так как время на стороне России. Он назвал Украину «ничейной землёй» и сравнил её с Афганистаном, находящимся под контролем террористического движения «Талибан».