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Несколько десятков граждан РФ, называющих себя «беженцами из Чечни», пытаются прорваться в Хорватию с территории Боснии и Герцеговины (БиГ). В связи с этим в Загребе и Сараево заговорили об отмене безвизового въезда россиян в БиГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Около 50 выходцев из Чечни, среди которых женщины и дети, сейчас пребывают на интегрированном пограничном переходе «Малевац» на границе между БиГ и Хорватией. Этот переход создан за деньги ЕС и на нём работают пограничные службы обеих стран, однако он полностью находится на территории Хорватии, страны-члена ЕС, которая с 1 января 2023 года войдёт в Шенгенскую зону. Чеченцы заявляют о намерениях просить статус беженца в Хорватии, однако хорватские пограничники отказываются осуществлять их оформление.

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Чеченцы не разрешают их фотографировать или снимать на видео, единственный человек, который назвался Илиясом, дал комментарий балканской редакции «Радио Свобода» и телеканалу N1, входящему в медиа-холдинг экс-директора ЦРУ Девида Петреуса. Илияс заявил, что он получил повестку в армию, «но не хочет воевать против Украины», и поэтому с семьёй бежал из Чечни. По его словам, они прилетели в Сараево через Стамбул, а оттуда взяли такси до городка Велика Кладуша неподалёку от границы с Хорватией.

В СМИ появилась информация, что в гостиницах этого городка живут около 100 чеченцев, однако подтверждения она не получила. Так, министр безопасности БиГ Селмо Цикотич заявил, что ныне в стране законно находится около 50 граждан РФ из Чечни. При этом именно Министерство безопасности БиГ фактически проинформировало медиа о ситуации на КПП «Малевац», а советник директора Пограничной полиции БиГ (находится в ведении Министерства безопасности) Свевлад Хоффман заявил, что среди пытающихся попасть в Хорватию чеченцев могут быть «соратники Кадырова».

Ситуация похожа на спланированную провокацию, поскольку ныне Министерство безопасности БиГ находится под контролем мусульман-бошняков, тесно сотрудничающих с исламистами – которые являются как раз оппонентами Кадырова. Придерживающимся подобных взглядов чеченцам вполне могли пообещать «светлое европейское будущее», однако на самом деле они нужны лишь для обоснования антироссийских решений.

Так, упомянутый Селмо Цикотич уже заявил, что его министерство может в любой момент приостановить безвизовый въезд для россиян «в связи с угрозой безопасности БиГ», и обратиться к правительству страны об отмене соглашения с Москвой о взаимном безвизовом въезде для граждан БиГ и РФ.

Ситуацией поспешили воспользоваться и в Хорватии. Вице-премьер, министр внутренних дел этой страны Давор Божинович заявил:

«Напоминаю вам, что страны, которые стремятся стать членами Европейского Союза, должны, среди прочего, согласовать свою внешнюю политику и политику безопасности с ЕС, и в этом контексте также свои визовые режимы».

Учитывая тот факт, что Босния и Герцеговина в декабре 2022 года получила статус страны-кандидата в члены ЕС, Загреб и Брюссель могут использовать инцидент с чеченскими «беженцами» для давления на Сараево с целью отмены безвизового режима въезда россиян в Боснию и Герцеговину.

Как сообщал «ПолитНавигатор», больше всего денег на «борьбу с влиянием России» США потратили в Боснии и Герцеговине – 80,85 миллиона долларов.