На баррикадах в Абхазии замечен известный командир ДНР

10.01.2020, Москва, Олег Кравцов

Захватившие администрацию президента Абхазии протестующие до сих пор удерживают здание под своим контролем.

Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo, который ведет российский военкор Семен Пегов.

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«Из Абхазии поступает информация, что президент Рауль Хаджимба готовится взять реванш у оппозиции и собирает своих сторонников, рассчитывая на поддержку народа. Оппозиционеры по-прежнему контролируют здание администрации президента, они там провели всю ночь и находятся внутри до сих пор. Среди них – один из лидеров протеста и первый командир донбасской интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба», – отмечается в сообщении.

Также указывается, что к захваченному зданию стягиваются силовики, но агрессивных действий ни одна из сторон не предпринимает, а их противостояние носит характер «вялых провокаций».

«Как показывает абхазская практика – если и будет ответный штурм, то его попытаются осуществить силами гражданских активистов, а не правоохранителей. В аналогичных ситуациях – СГБ, МВД и Минобороны страны – предпочитают придерживаться нейтралитета. Разгон протестующих в той форме, как мы привыкли его наблюдать во время массовых беспорядков в других странах – в Абхазии вряд ли возможен. Правильнее сказать – невероятен. В силу менталитета и государственной специфики», – резюмирует WarGonzo.

Ранее «ПолитНавигатор» детально рассказывал о подоплеке нынешних беспорядков в Абхазии.