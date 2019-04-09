На бегство из страны у Порошенко осталось три дня

09.04.2019, Киев, Игорь Петров

У Петра Порошенко осталась всего одна возможность быстро сбежать за границу – во время намеченной поездки украинского президента в Германию.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко, комментируя скандал вокруг появления предвыборных билбордов Порошенко с портретами российского лидера Владимира Путина.

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«Порошенко не поможет использование фото Путина в качестве своей предвыборной агитации. Насчет законно или нет – Путин пока на него в суд не подал. У Порошенко единственный шанс – это быстро-быстро бежать, у него даже будет такая оказия. 12 числа он улетает в Германию или нет, и потом можно воспользоваться рецептом Саакашвили. Он сбежал из Грузии за несколько дней до окончания своих президентских полномочий. Примерно такая же ситуация у Порошенко”, – сказал политолог.

По его словам, теоретически Порошенко мог бы рассчитывать на «черные» технологии фальсификации выборов (вброс, фальсификация протоколов).

“Но, боюсь, этот сценарий ему не удастся, потому что фальсификации – это все равно люди, которые должны понимать, что они будут совершать эти преступления (а это преступления) безнаказанно, и еще получат какую-то награду за это.

Поэтому фальсификации такого масштаба возможны только в пользу человека, в победу которого верят, а сейчас в победу Порошенко уже мало кто верит, включая его приближенных. Поэтому лучший вариант для Порошенко – это 12 числа уехать в Германию и больше оттуда не возвращаться», – сказал Семченко.