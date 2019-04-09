Порошенко позвал на помощь Путина

09.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Пропагандисты действующего президента Украины в попытке поднять его рейтинг уверяют, что во втором туре выборов Петр Порошенко будет сражаться за победу не с комиком Владимиром Зеленским, а с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом свидетельствуют билборды, о появлении которых на улицах сообщают в социальных сетях жители Киева и Харькова. Также на улицах украинских городов началась раздача соответствующей печатной продукции.

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Правозащитная группа «Успішна варта» уже выяснила, что такие бигборды являются прямым нарушением украинского закона “О рекламе”.

“Статья №8 Закона Украины «О рекламе» предусматривает запрет на изображение в рекламе физического лица или использование его имени без письменного согласия этого лица. Кроме того, статья №64 Закона предполагает запрет на участие в в предвыборной агитации лицам, которые не являются гражданами Украины. «Успішна варта» направляет запрос в ЦИК, подавал ли кандидат Порошенко данную агитационную продукцию в ЦИК”, – говорится в сообщении.

Журналист Александр Дубинский иронизирует: “Я правильно понимаю, что это просто обрезанное фото – на котором Порошенко и Путин жмут друг другу руки после раздела Украины?”.

Изображение Путина на билборде размещено совсем не в пользу Порошенко, считает российский политолог Евгений Минченко:

“Отличная реклама Путина на деньги Порошенко. Путин расположен на линии времени в будущем. У него доминирующая позиция. Игра с масштабом (фото Порошенко крупнее) – на самом деле ошибка пиарщиков украинского президента. Визуально создаётся восприятие нахождения Путина с точки зрения зрителя в отдалении, то есть ещё глубже в будущее”, – рассуждает эксперт.

Ответственным за провальную рекламу депутат Верховной Рады Сергей Лещенко назвал израильского специалиста по “черному пиару” Моше Клугхарта, по задумке которого в лице Путина Порошенко противостоит Владимиру Зеленскому: “Анализ последних дней наталкивает на вывод, что Петр Порошенко и его израильский гуру черных технологий активно использует несколько линий атак против Владимира Зеленского. Легко угадывается стиль Моше Клугхарта”.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, предвыборный съезд украинского президента прошел под лозунгом «Или Порошенко, или Путин».(см заглавное фото).

Кроме того, в Киеве признали, что итоги первого тура, исходя из логики Порошенко, показали победу “коллективного Путина”.