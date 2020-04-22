На церемонии памяти жертв нацизма президент Хорватии показал мастер-класс по лицемерию

22.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Хорватии одновременно умудрился назвать усташей, расстрелянных партизанами в 1945 году, «жертвами военного преступления» и призвать демонтировать и выкинуть мемориальную доску их идейных наследников – неусташей 90-ых, чем вызвал гнев «консерваторов» и «ветеранов».

Об этом сообщила хорватская пресса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В 75-летнюю годовщину побега последних 600 заключенных из усташеского лагеря Ясеновац, руководство страны впервые провело церемонию совместно с идейными и этническими потомками тех, кого систематически и зверски уничтожали в этом лагере: представителями сербской, еврейской, цыганской общин, а также антифашистских организаций.

В прежние годы организации этнических и политических меньшинств отказывались принимать совместное участие в траурных церемониях, выполняемых напоказ для западных покровителей Хорватии, с предыдущей правящей верхушкой государства, которая не скрывала своих проусташеских симпатий.

После победы на недавних президентских выборах социал-демократа Зорана Милановича, ксенофобская и реваншистская риторика хорватского политикума стала сходить на нет, и руководители этнических общин и антифашистских организаций отозвались на приглашение руководства Хорватии принять совместное участие в церемонии памяти.

Андрей Пленкович, Зоран Миланович и Гордан Яндрокович возвращаются с церемонии в Ясеноваце

В возложении цветов к Мемориалу жертвам концлагеря Ясенова со стороны хорватского государства приняли участие президент страны Зоран Миланович, премьер-министр Андрей Пленкович, спикер парламента Горан Яндрокович, со стороны меньшинств – руководитель местного Сербского национального совета Милорад Пуповац, глава Еврейской общины Хорватии Огньен Краус, парламентский адвокат Цыганского национального меньшинства Велько Кайтази и председатель Союза антифашистских борцов Франьо Хабулин.

«Я пришел, чтобы протянуть руку и продемонстрировать добрую волю, чтобы показать, что я готов к серьезным дискуссиям по ситуации в Хорватии и правительственному отношению к истории Хорватии, – прокомментировал свое участие в церемонии Огньен Краус. – Я заинтересован в результатах, чтобы, наконец, поставить точки над i в том, что касается попыток пересмотра истории, и, наконец, начать соблюдать законы и конституцию Хорватии. И я, конечно, не буду здесь, и никого из еврейской общины не будет здесь в следующем году, если за год ничего не изменится…. Но из положительного хочу отметить, что министерство культуры и образования включило посещение Ясеноваца в школьную программу».

Огньен Краус на церемонии в Ясеноваце

Однако, судя по половинчатым и двусмысленным высказываниям хорватского президента можно предположить, что ожидать кардинальных изменений курса хорватского государства вряд ли стоит.

В частности, отвечая на вопрос журналиста о его отношении к мемориальной доске праворадикальным боевикам ХОС (Хорватские оборонительные силы), которая была установлена на территории Ясеновацкого мемориала (в 90-е они поначалу разгромили его, уничтожив многие ценные исторические документы, затем держали оборону против наступающих подразделений ЮНА и сербских ополченцев), а потом со скандалом была перенесена в город Новска.

Зоран Миланович ответил, что «ее нужно куда-то убрать или выбросить, потому что она не имеет никакого отношения к Отечественной войне».

Боевики “Черного легиона” ХОС

«Сам президент Туджман (лидер хорватских сепаратистов и первый президент Хорватии) как раз собирался присоединить эти военизированные формирования к регулярной армии и добился успеха в 1991 году, – напомнил президент Хорватии. – Любой, кто думает, что в Отечественную войну он сражался под лозунгом «За Отечество готовы!» (Za dom spremni! – девиз усташей Второй мировой войны, ставший лозунгом боевиков ХОС – ред.) только за Хорватию, должен знать, что он сражался за восстановление государства, созданного в 1941 году (марионеточную Третьему Рейху Независимую Державу Хорватскую – ред.)».

И в этих словах Милановича можно видеть откровенную манипуляцию фактами. Так, именно ХОС, как военизированное ядро Хорватской партии права, стали одним из активных разжигателей «Отечественной войны», а также ее самыми идейными и боеспособными частями. И только в ноябре 1991 года из-за своей неуправляемости и нежелании подчиняться единому командованию были обезглавлены и влиты в ряды 109 и 114 бригад Нацгвардии, в составе которой продолжили свое кровавое дело.

Неоусташи на церемонии в Блайбурге

Довольно пластичную позицию продемонстрировал Миланович и отвечая на вопрос о возможном участии в поминовении «жертв Блайбурга» (массового расстрела югославскими партизанами в 1945 году на территории Австрии хорватских и словенских коллаборационистов – усташей и домобранов), которая была отменена в этом году по причине карантина в самом Блайбурге, и теперь пройдет на загребском кладбище Мирогой.

«Я никогда не ходил и не пойду туда, моя позиция известна, – ответил хорватский лидер. – Я был там в 2008 году. Это военное преступление, чрезвычайно серьезное, даже если не вдаваться в контекст того, почему оно было совершено…. Но одно дело поминание жертв, а другое, когда это поминание превращается в политику (поминание «жертв Блайбурга» давно стало фетишем для хорватских неоусташей и прежнее руководство Хорватии регулярно посещало Блайбург – ред)».

На вопрос о деятельности ревизионистских организаций и исследователей, которые, действуя под крышей Министерства по делам ветеранов плодят «исследования» о том, что Ясеновац не был лагерем смерти, а обычным трудовым лагерем, Миланович осторожно ответил, что он не думает, что «было бы хорошо поощрять такую ​​идеологическую войну и приравнивать ее к исследованиям, с целью выявить правду».

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Тем не менее, ветераны, их многочисленные ассоциации и праворадикальные и консервативные партии осторожности своего президента не оценили и в бескомпромиссной форме потребовали от него извиниться за слова про мемориальную доску ХОС.

Напомним, что 22 апреля 1945 года, имея информацию о приближающихся частях югославских партизан и планах администрации лагеря Ясеновац перебить оставшихся узников, равно утром 600 оставшихся из них решились на прорыв, чтобы покинуть это ужасное место – это удалось сделать только сотне.

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Система концентрационных лагерей Ясеновац была создана в Независимой державе Хорватской для целенаправленного уничтожения сербов, евреев, цыган и антифашистов-коммунистов, и была одной из самой жестоких из действовавших в Европе систем концлагерей: людей здесь не умертвляли газом, не расстреливали и не вешали, а уничтожали исключительно холодным оружием, умерщвляли различными изуверскими способами, морили голодом.