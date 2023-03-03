На черноморском побережье Румынии может появиться военная база США

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Ещё в 2023 году США могут разместить свою военную базу на черноморском побережье Румынии «для укрепления восточного фланга НАТО».

Об этом 3 марта сообщили румынская редакция радио «Свободная Европа» и портал Newsweek Romania, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации СМИ, вероятным местом дислокации войск США может быть дельта Дуная.

Правовой основой для создания базы станет американский «Закон о безопасности Чёрного моря», принятый в декабре 2022 года. В документе говорится, что США признают бассейн Черного моря «зоной российской агрессии». Кроме того, согласно этому документу, причерноморские страны «важны для противодействия агрессии России и способствуют коллективной безопасности НАТО».

Румынские СМИ отмечают, что в упомянутом законе подчёркивается необходимость «стабильного ротационного присутствия военно-морских сил НАТО в Черном море», но указывают, что преградой для размещения военной базы США на Черном море может быть «Конвенция Монтрё» от 1936 года. Однако они также цитируют один из американских отчетов, в котором описывается, «как обойти» эти правила.

Предполагается, что войска США будут действовать в составе «малого Черноморского флота», действующего под флагом Румынии или в составе войск НАТО. На Румынию как черноморское государство не распространяются ограничения «Конвенции Монтрё», которая ограничивает количество и сроки пребывания в этом море военных кораблей не-черноморских стран.

Румынские СМИ сообщают, что вероятным местом появления американских войск может быть дельта Дуная, где американцы смогут рассчитывать на поддержку ПВО. Согласно приведённой информации, база США может появиться в Румынии уже до конца этого года.

В настоящее время американские войска размещены на территории Румынии на трех военных базах. Это две авиабазы – «​​Михаил Когэлничану» возле Констанцы и «Кампиа Турзии» в Трансильвании, а также база противоракетных комплексов AEGIS Ashore в Девеселу.

Как сообщал «ПолитНавигатор», американский эсминец впервые с начала СВО вошёл в Чёрное море.