18.12.2018, Одесса, Максим Карпенко
 
Одесса, Происшествия, Сюжет дня, Украина
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На Дерибасовской стартовал новогодний мордобой

В центре Одессы на глазах у детей и прохожих устроили мордобой с нецензурной бранью два Деда Мороза.

Видеозапись битвы опубликовал местный ресурс «Думская», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошел вчера вечером на улице Дерибасовской. Причиной драки местное издание называет финансовый вопрос. Якобы, один из участников инцидента не стал платить «дань» за работу на улице.

«Женщины кричали. Дети плакали. Вокруг дерущихся прыгала Снегурка с обреченным лицом. Иностранные туристы с интересом смотрели, думая, что это часть какого-то представления. Полиции не было», — отмечает издание.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в Житомире руководству детсадов запретили устраивать утренники с участием Деда Мороза и Снегурочки. Под запрет попали также сказочные персонажи Мальвина, Золушка и Буратино

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