«На дне»: Зе-власть превратила украинцев в рабов ТНК

Владимир Гладков .  
31.07.2023 16:59
  (Мск) , Москва
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геноцид, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Для обеспечения западных ТНК дешёвой и послушной рабочей силой, киевское руководство с помощью изменений трудового законодательства превращает своих граждан фактически в рабов.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera», заявил политолог Павел Данилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для обеспечения западных ТНК дешёвой и послушной рабочей силой, киевское руководство с помощью изменений...

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«Они сделали всех работников фактически рабами. Они приняли трудовое законодательство, которое повергло бы в шок Максима Горького, который в своё время написал «На дне». Я на полном серьёзе говорю, там у трудового коллектива нет вообще никаких прав.

Что, опять же, делает Украину очень привлекательной для многочисленных корпораций типа того же «BlackRock», – сказал политолог.

«Из Украины уехали все, кто только мог, социалка находится на уровне ниже плинтуса, социальные выплаты идут в основном через западные структуры для беженцев. Все приходящие деньги разворовываются, либо идут на войну. Я не знаю, какой там процент воровства, думаю, что пятьдесят на пятьдесят», – добавил Данилин.

Напомним, к похожим выводам пришёл и украинский адвокат Ростислав Кравец, который накануне пожаловался, что киевское руководство постепенно, но неумолимо лишает украинцев трудовых прав, отбирая у них надбавки за сверхурочные и положенные выходные.

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