«На дне»: Зе-власть превратила украинцев в рабов ТНК

Для обеспечения западных ТНК дешёвой и послушной рабочей силой, киевское руководство с помощью изменений трудового законодательства превращает своих граждан фактически в рабов.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera», заявил политолог Павел Данилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они сделали всех работников фактически рабами. Они приняли трудовое законодательство, которое повергло бы в шок Максима Горького, который в своё время написал «На дне». Я на полном серьёзе говорю, там у трудового коллектива нет вообще никаких прав.

Что, опять же, делает Украину очень привлекательной для многочисленных корпораций типа того же «BlackRock», – сказал политолог.