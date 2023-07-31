«На дне»: Зе-власть превратила украинцев в рабов ТНК
Для обеспечения западных ТНК дешёвой и послушной рабочей силой, киевское руководство с помощью изменений трудового законодательства превращает своих граждан фактически в рабов.
Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera», заявил политолог Павел Данилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они сделали всех работников фактически рабами. Они приняли трудовое законодательство, которое повергло бы в шок Максима Горького, который в своё время написал «На дне». Я на полном серьёзе говорю, там у трудового коллектива нет вообще никаких прав.
Что, опять же, делает Украину очень привлекательной для многочисленных корпораций типа того же «BlackRock», – сказал политолог.
«Из Украины уехали все, кто только мог, социалка находится на уровне ниже плинтуса, социальные выплаты идут в основном через западные структуры для беженцев. Все приходящие деньги разворовываются, либо идут на войну. Я не знаю, какой там процент воровства, думаю, что пятьдесят на пятьдесят», – добавил Данилин.
Напомним, к похожим выводам пришёл и украинский адвокат Ростислав Кравец, который накануне пожаловался, что киевское руководство постепенно, но неумолимо лишает украинцев трудовых прав, отбирая у них надбавки за сверхурочные и положенные выходные.
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