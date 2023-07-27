«С каждым новым законом украинцев лишают прав» – киевский адвокат

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Киевское руководство постепенно, но неумолимо лишает украинцев трудовых прав, отбирая у них надбавки за сверхурочные и положенные выходные.

Об этом в видеоблоге киевского журналиста Александра Шелеста заявил украинский адвокат Ростислав Кравец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии сообщили, что Верховная рада Украины приняла закон, в соответствии с которым «критически важные» украинские предприятия теперь могут, по усмотрению руководителя, вводить один выходной в неделю.

«С каждым новым изменением в трудовом законодательстве украинцев просто лишают прав. Были различные проекты изменений в Кодекс законов о труде, которые презентовала гражданка с «неправильным детьми» Третьякова, которая просто ввела после начала войны под видом защиты детей запрет на мобилизацию депутатов. До 24 февраля не было такого, это уже в марте месяце с подачи Третьяковой они запретили себя мобилизовать. Но Третьякова постепенно полностью уничтожает какие-либо трудовые права украинцев. Я думаю, это крайне негативно влияет на экономику страны, и на трудовую миграцию, когда люди уезжают, и в принципе на будущее Украины», – возмутился Кравец.

Он подчеркнул, что это будет огромный удар как по украинской экономике, так и по настроениям угнетённого народа.

«Поэтому, когда лишают работников стратегических предприятий выходных, это связано с дикой мобилизацией, когда многим предприятиям не дают вопросы брони, затягивают, и фактически там не хватает рабочих рук. Но лишать людей одного выходного неправильно. Я считаю, что это громадный удар по экономике, по национальной безопасности. С такими успехами мы перейдём не к восьмичасовому рабочему дню, а к восемнадцатичасовому. И, судя по всему, гражданка Третьякова будет приветствовать и лоббировать подобные интересы, что приведёт к максимальной деморализации и гражданского населения также», – подытожил адвокат.