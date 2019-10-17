На Донбасс не действуют байки про вышиванки

17.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Полноценная военная операция Украины против республик Донбасса приведет к тому, что РФ введет войска в для поддержки республик.

Такое мнение в комментарии киевскому журналу «Новое время» высказал украинский театральный режиссер, основатель фестиваля ГогольFest Влад Троицкий, отвечая на вопрос о своем отношении к акциям праворадикалов, которые протестуют против мира в Донбассе.

«Нет капитуляции? Ну окей. Но те люди, которые так говорят, какое у них предложение? Рассказывать, что нужно давить на Запад, чтобы он усиливал санкции? И как давить? Запад устал от Украины. Это ясно. И если мы не предложим какую‑то другую историю, надеяться на то, что будет усиление санкций просто так или не будет их отмены, очень наивно.

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Те, кто говорит: давайте делать военную операцию, – просто безумцы, потому что польется кровища, РФ снова введет полноценные войска. Начнется масштабная война с тысячами погибших», – сказал режиссер.

Он также обращает внимание, что «формула Штайнмайера» – это позиция Запада.

«Опять же до сих пор не было внятной политики: что делать с людьми, живущими в серой и черной зоне. На них рассказы про вышиванки и язык не действуют. Более того, вызывают агрессию. И другого предложения за эти годы не было. Поэтому важно всячески им показывать, что в Украине идет настоящая крутая жизнь, есть понятие свободы, жизнь лучше и, главное, есть перспектива. Если это все реализовать, можете считать, что война выиграна», – полагает Троицкий.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевская пропаганда требует диверсий в Донбассе.