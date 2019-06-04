04.06.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, СБУ, Спецслужбы, Украина
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На Донбасс прибыла спецгруппа СБУ для пресечения торговли оружием

После опубликования информации о продаже боеприпасов командиром ВСУ представителям Народной милиции ЛНР, в зону ответственности украинской бригады прибыли представители СБУ с целью пресечения незаконной торговли оружием.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обнародование информации о торговле оружием и боеприпасами в 25-й бригаде ВСУ спровоцировало незамедлительную реакцию командного состава украинской армии. По данным разведки НМ ЛНР, после заявления и публикации видео сделки с украинскими силовиками, в зону ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады прибыли сотрудники военной контрразведки СБУ с целью исключения незаконного вывоза оружия и боеприпасов», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР также предупредили жителей Луганщины об активизации борьбы украинских спецслужб с «бытовым сепаратизмом» и призвали не поддаваться на провокации и не бояться СБУ.

 

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