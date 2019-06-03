03.06.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинские военные продали боеприпасы Народной милиции ЛНР

Командир одной из бригад ВСУ наладил канал поставки боеприпасов военнослужащим Народной милиции ЛНР.

Об этом во время брифинга заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, особо предприимчивые офицеры и солдаты 25-й бригады ВСУ, не желая упускать шанс нажиться, организовали канал сбыта боеприпасов, продавая их по низким ценам  местному населению.

«Для продажи более крупной партии командир 2-го батальона 25-й бригады подполковник Сущенко вышел на связь с военнослужащими Народной милиции ЛНР с предложением о реализации ящика патронов калибром 7.62 и ящика гранат», – сообщил Иван Филипоненко.

 

Он рассказал, что согласно договорённости украинские силовики сделали схрон у линии соприкосновения, откуда по переданным координатам военнослужащие НМ извлекли боеприпасы.

 

 

 

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