Украинские военные продали боеприпасы Народной милиции ЛНР

03.06.2019, Луганск, Александр Гусар

Командир одной из бригад ВСУ наладил канал поставки боеприпасов военнослужащим Народной милиции ЛНР.

Об этом во время брифинга заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, особо предприимчивые офицеры и солдаты 25-й бригады ВСУ, не желая упускать шанс нажиться, организовали канал сбыта боеприпасов, продавая их по низким ценам местному населению.

«Для продажи более крупной партии командир 2-го батальона 25-й бригады подполковник Сущенко вышел на связь с военнослужащими Народной милиции ЛНР с предложением о реализации ящика патронов калибром 7.62 и ящика гранат», – сообщил Иван Филипоненко.

Он рассказал, что согласно договорённости украинские силовики сделали схрон у линии соприкосновения, откуда по переданным координатам военнослужащие НМ извлекли боеприпасы.