На Донбассе обнаружена братская могила украинских военных

20.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

В результате взрыва боеприпаса в прифронтовом поселке Богдановка было обнаружено массовое захоронение украинских военных, смерть которых командование пыталось скрыть от вышестоящего руководства.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время проведения инженерных работ по оборудованию новых позиций боевиками 128-й бригады в районе населенного пункта Богдановка, произошел подрыв неизвестного минно-взрывного устройства, в результате которого, двое боевиков погибли.

Прибывшей на место происшествие саперной группой обнаружен схрон с боеприпасами и массовое захоронение человеческих останков. В настоящее время, район оцеплен представителями СБУ, работает следственная группа военной прокуратуры, осуществляется вывоз останков тел и боеприпасов.

По предварительной информации, указанная находка – это небоевые потери боевиков из 35-й бригады, которые военный преступник Палас пытался скрыть перед убытием из зоны ООС и приказал подать как самовольно оставивших часть», – отметил представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко обратился к матерям военнослужащих ВСУ, массово пропадающих в Донбассе.