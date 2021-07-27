27.07.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Русская Весна
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На Донбассе «обрусели» даже либералы

Население Донбасса уже полностью в российской повестке и не рассматривает возможность возвращения в состав...

Население Донбасса уже полностью в российской повестке и не рассматривает возможность возвращения в состав Украины.

Об этом в эфире телеканала «Первый республиканский» заявил замминистра информации ДНР Артём Ольхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам всем немножко жаль, что эта статья появилась не в 2015 году. Хотя тогда Путин тоже подавал такие сигналы. Когда все колебались, а как же будет, тогда была очень популярной тема – сольют Русскую весну, или нет.

А сейчас у нас (и в ЛНР, я думаю, тоже), даже либералы уже ориентированы на Россию. Они между собой спорят, поддерживать Навального, или нет. Но это всё равно русская повестка», – сказал Ольхин.

Напомним, ранее депутат Госдумы в Донецке заявил, что интеграция ЛНР и ДНР в российское пространство продолжается полным ходом – республики уже мало чем отличаются от отдельных субъектов РФ.



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