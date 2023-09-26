На Донбассе поддержали сына Кадырова: «Если бы «Беркут» действовал так – на Украине был бы мир»

Скандальная тележурналистка Ксения Собчак, которая вчера целый день возмущалась видео избиения сжегшего Коран Никиты Журавеля сыном главы Чечни Адамом, в итоге похвасталась своим 40-минутным разговором с Рамзаном Кадыровым. Пересказ разговора она выложила с разрешения собеседника в своем тг-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кадыров предъявил Собчак за то, что она писала о его сыне. Он рассказал ей, что Журавель просил у него разрешения принять Ислам, но Кадыров ответил, что он шайтан и просто хочет спасти свою шкуру. Присутствовавший при разговоре Адам не сдержал эмоций и, якобы, дождался, пока отец уйдет и накинулся на подозреваемого с кулаками.

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«Если ты начала эту волну, то завтра с утра собирайся и первая иди, пиши заявление, выходи на пикет, тебе за это ничего не будет, обещаю. Если суд решит, что Адам виновен, значит, он понесет наказание по всей строгости закона», – приводит Собчак слова Кадырова.

Интервью скандальной тележурналистке глава Чечни давать отказался, но пригласил в Грозный, гарантировав личную безопасность. При этом Кадыров попросил Собчак больше не писать о его семье.

«Живой, здоровый, не нейросеть, очень энергично ел орешки кешью», – написала Собчак.

Она заявила, что напишет заявление в прокуратуру, хотя и опасается за безопасность своей редакции.

Политолог Марат Баширов считает, что Кадыров звонил Собчак, чтобы попросить ее замолвить за него слово перед президентом РФ Владимиром Путиным. Известно, что дочь бывшего мэра Петербурга сама выпутывалась из нескольких криминальных ситуаций, благодаря заступничеству «на самом верху».

«Исключительное положение Ксении известно. Она тоже в каком-то смысле ребенок, которого защищают. И вот первая, к кому обращается Кадыров, это она. И если их перевернуть, то получится, что личные гарантии нужны совсем не ей, но от того, кто ей их обеспечивает. Кадыров действует, как достойный отец, берет на себя ответственность. Надеюсь, Собчак это поняла», – написал Баширов.

Его коллега Максим Жаров считает разговор главы Чечни и дочери Собчака медиаигрой, затеянной специально, чтобы отвлечь внимание публики от чего-то более важного

«Коллаборация Кадыров-Собчак происходит на фоне, скажем аккуратно, череды имиджевых шоков… Стоит вспомнить начало лета и попытки с помощью блогера Кадырова решить проблему медиа-доминирования Пригожина. Сейчас ситуация во многом схожая. Только вместо Пригожина в российском инфополе опять доминирует противник, которого пытаются выгнать коллаборацией Кадыров-Собчак», – строит свою версию Жаров.

Еще один эксперт Сергей Старовойтов предположил, что Собчак начали снова раскручивать в качестве либеральной соперницы Путина на предстоящих президентских выборах.

«В ситуации Кадыров-Собчак нужно еще помнить про продолжающийся поиск либерального спойлера для президентской кампании. Выступив открыто с осуждением Кадырова, Собчак делает серьезную заявку на роль «совести нации», как бы это иронично не звучало. Пока очевидно одно – Собчак на этом скандале вырывается вперед в качестве политического лидера либеральной оппозиции. И это либо активный поиск своего места в российской политике периода «после-СВО», либо уже работа в рамках согласованного сценария», – написал Старовойтов.

Также ряд анонимных тг-каналов продолжают разрабатывать версию, что скандал раскручивается, чтобы скрыть проблемы Кадырова со здоровьем.

Полковник полиции в отставке Алексей Трифонов дает юридическую оценку инцидента с Адамом Кадыровым и считает, что он не имеет процессуальной перспективы.

«Не зря все СМИ акцентируют своё внимание на 15-летнем возрасте Кадырова младшего. Всё дело в том, что уголовная ответственность за побои наступает с 16 лет. Поэтому, в данном конкретном случае вероятнее всего будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления, то есть недостижением возраста уголовной ответственности. По факту, имеем много шума с пустым выхлопом», – написал Трифонов.

На фоне московских конспирологических версий медийные лица Донбасса неожиданно единодушно поддержали Кадырова. И вовсе не из благодарности воюющим чеченцам, а по аналогии с кровавым Евромайданом, на котором украинские силовики действовали строго в рамках закона. Напомним, Журавель не скрывает, что был завербован СБУ для провокации.

«В чужую голову не залезешь, но кажется мне, что, сжигая Коран, Журавлев думал, что ему или ничего не будет, или все будет морально и законно. А тут вот его взяли и отдубасили. А может быть в воспитательных целях иногда нужно, чтобы человек, поступающий аморально и беззаконно, напарывался в ответ на аналогичное действие? Может, это окажется эффективнее скучного следствия, нудного судебного заседания, условного срока и поздравлений от симпатизантов лихому парню, который сумел нассать на голову и отскочить? Припоминаю я события 2014 года, когда бандиты на Майдане стреляли из боевого, в ответ рискуя получить максимум резиновую пулю. А был бы паритет — жили бы сейчас в другом мире», – пишет известный донецкий журналист Рамиль Замдыханов.

Схожую оценку приводит поэтесса из Донбасса Анна Ревякина, чей покойный отчим был глубоко верующим мусульманином – выходцем из Дагестана.

«Думаю, что как человек интеллигентный он сказал бы, что избиение – не совсем верный метод наказания, что есть для такого суд, но потом добавил бы «но». И в этом «но» было бы много чего намешано. Вряд ли он резко осудил бы действия горячего подростка, совершающего мужской поступок. А то, что он классифицировал бы это, как мужской поступок, я не сомневаюсь. Более того, вряд ли ошибусь, если скажу, что есть мусульмане, которые мечтали бы, чтобы этот поступок совершил их сын. И даже если бы потом их сына ждало некое наказание, гордились бы отпрыском. И соседи гордились бы, и друзья. Поверьте мне на слово. Просто я довольно хорошо знаю тему, о которой говорю. Это реальность нашей жизни. От неё не спрятаться», – указывает Ревякина.