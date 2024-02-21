На Донбассе погиб известный волонтёр «Мурз»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Донбассе застрелился известный волонтёр Андрей «Мурз» Морозов. С 2014 года он занимался поставкой на фронт гуманитарных грузов, в частности, систем связи.

Морозов был действующим военнослужащим, известно, что перед трагедией у него возник конфликт с начальством из-за того, что он опубликовал критическую оценку операции по освобождению Авдеевки. «Мурз» считал, что ситуация сложилась в пользу ВСУ – якобы, основной гарнизон противника, наносивший в предыдущие месяцы урон наступающим российским войскам, в итоге смог избежать окружения и отступил. В предсмертной записке он также без оптимизма оценил ситуацию в некоторых воюющих подразделениях.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Все, кто близок к военно-гуманитарному движению, знают, как огромен его вклад в общее дело. Сколько жизней русских солдат спасено благодаря налаженной Андреем связи, доставленному им на фронт оборудованию, не поддающимся исчислению добрым делам», – пишет Мирослава Регинская, супруга отбывающего наказание в заключении экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова.

Депутат Госдумы Михаил Делягин уже заявил, что направит запрос по гибели «Мурза» «не только в военную прокуратуру».

«В качестве блогера он доставлял массу неудобств – писал неудобную генералам правду, иногда видимо иногда преувеличивал. Точнее рассказывал правду таким хорошим литературным языком, что она больно била по нервам», – заметил друг покойного публицист Егор Холмогоров.

Военкор Марат Хайруллин замечает, что «Мурз» покончил с собой «под влиянием алкоголя».

«Я не знаком был с творчеством Андрея и не следил за его деятельностью. Но это в любом случае трагедия. Почему? Потому что молодой человек, судя по всему не бесталанный, ушел из жизни. Ушел, видимо, под влиянием алкоголя, на фоне тяжелой депрессии, вызванной совершенными ошибками. Вот в этом и есть трагедия – потому что Господь Бог каждому из нас до самого последнего момента дает право на искупление. Вспомните, кто первым попал в рай. А Андрей был очень молод, и у него одназначно была возможность исправить свои ошибки и встать на путь истинный. Более того – в этом и заключается путь духовного роста», – пишет Хайруллин.

А вот помогающий бойцам СВО писатель Герман Садулаев заявил, что понимает поступок «Мурза».

«Тот солдат, что взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен – не самоубийца… Мурз погиб в последнем безнадежном бою. Как воин, как стоик, как самурай», – считает Судалев.

Обозреватель Максим Равреба указывает, что украинская пропаганда уже радостно разносит весть о смерти «Мурза» – фактически, самоубийством он сделал подарок врагу.

«Сделал за врага его работу. Убил своего бойца, чем сделал подарок врагу. Это тянет на преступление, товарищи. Я уехал из Киева после убийства Бузины, чтобы не радовать врага своей убитой тушей на асфальте. Я никогда не буду жертвой. Жертвами всегда будут враги», – написал Равреба.