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02.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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На Донбассе погибла критиковавшая Нацкорпус пулеметчица ВСУ с позывным “Ведьма”

Сегодня на Донбассе погибла пулеметчица, которая была в добровольческом батальоне “Донбасс” Яна Червоная и ее побратим Александр Мелютин, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

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“Тяжелая весть с фронта. Обстрел позиций 54 омбр из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери …. “, – написал Порошенко.

Также о потерях на Донбассе написала и первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

“… Яна … сегодня в ее блиндаж попала вражеская русский мина. Яна и ее побратим погибли. У Яны осталось двое маленьких детей – 10 и 8 лет. Яна из Харькова. Яна и такие, как Яна, не дали создать там “ХНР”… “, – написала Геращенко.

Отметим, что погибшую пулеметчицу успели использовать в заказном флешмобе военных, инициированным администрацией Порошенко против активистов Нацкорпуса, срывавших митинги Порошенко требованиями наказать виновных в армейской коррупции. Яна Червонная снялась с табличкой, на которой было написано: “Нацкорпус и Нацдружины! Не стыдно прятаться за моей спиной?”.

Тем самым организаторы флешмоба пытались продемонстрировать, будто бы требования Нацкорпуса не разделяются большинством в армейской среде. Тем не менее первый тур выборов показал, что на значительном количестве армейских спецучастков Владимир Зеленский победил Порошенко. А в целом Порошенко обошел Зеленского в армии с минимальным отрывом всего на несколько сотен голосов.

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