10.07.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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На Донбассе пьяные украинские военные сожгли собственный блиндаж

В результате неосторожного обращения с огнём находившиеся в состоянии алкогольного опьянения военнослужащие ВСУ будто бы устроили пожар на своих позициях в зоне проведения «ООС».

Такую информацию распространил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ночь с 6 на 7 июля в районе населенного пункта Геевка военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады в состоянии алкогольного опьянения в результате неосторожного обращения с огнем подожгли собственный блиндаж. Огонь по деревянным конструкциям и сухой растительности быстро распространился по всей позиции. В результате происшествия погибли два военнослужащих, ожоги различной степени тяжести получили семь человек», – утверждает он.
Филипоненко также утверждает, что огнем якобы уничтожено более 10 тысяч патронов калибра 5,45 мм.

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