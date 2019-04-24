На Донбассе ранившие женщину снайперы ВСУ сами подорвались на мине

24.04.2019, Донецк, Александр Гусар

Снайперская пара, осуществившая 15 апреля обстрел Александровки, в результате которого получила ранения мирная жительница посёлка, подорвалась на установленной бойцами «Азова» растяжке.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Прибывшие в район населённого пункта Марьинка боевики националистического формирования «Азов», приступили к минированию прилегающей территории и окрестностей, не уведомив об этом командира 24-й механизированной бригады, отвечающего за данный участок. Вчера при подходе к огневым позициям в районе Марьинки снайперская пара из состава 24-й бригады зацепила установленную азовцами растяжку. В результате подрыва один снайпер погиб, второй получил осколочные ранения», – сообщил Даниил Безсонов.

Он также добавил, что по имеющейся информации, это была именно та снайперская пара, которая 13 апреля вела стрельбу по населённому пункту Александровка, в результате чего была ранена местная жительница 1966 года рождения.