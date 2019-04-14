Под огнём ВСУ в пригороде Донецка женщина получила ранения

14.04.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские подразделения нанесли удар из миномётов и СПГ по жилым кварталам посёлка Александровка на окраине Донецка, в результате чего ранения получила мирная жительница.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Боевики 24-й механизированной бригады по личному приказу военного преступника Гудзя осуществили целенаправленный обстрел населенного пункта Александровка с применением минометов и СПГ. В результате обстрела зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом по улице Челюскинцев, дом 4. Осколочные ранения получила хозяйка дома, женщина 1966 года рождения», – сообщил Даниил Безсонов.

Кроме того, по его информации, разрушения получили ещё два дома, также повреждена линия электропередач, в результате чего без света остались 15 домовладений.