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14.04.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Донбасс
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Под огнём ВСУ в пригороде Донецка женщина получила ранения

Украинские подразделения нанесли удар из миномётов и СПГ по жилым кварталам посёлка Александровка на окраине Донецка, в результате чего ранения получила мирная жительница.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Боевики 24-й механизированной бригады по личному приказу военного преступника Гудзя осуществили целенаправленный обстрел населенного пункта Александровка с применением минометов и СПГ. В результате обстрела зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом по улице Челюскинцев, дом 4. Осколочные ранения получила хозяйка дома, женщина 1966 года рождения», – сообщил Даниил Безсонов.

Кроме того, по его информации, разрушения получили ещё два дома, также повреждена линия электропередач, в результате чего без света остались 15 домовладений.

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