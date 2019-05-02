На Донбассе рассказали о мародерстве и грабежах со стороны ВСУ

02.05.2019, Луганск, Александр Гусар

В Донбассе в последнее время участились случаи воровства, мародерства и грабежей со стороны ВСУ.

Об этом со слов жителей подконтрольных ВСУ населённых пунктов Золотое и Попасная сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фигурантами правонарушений являются военнослужащие 10-й бригады, которыми командует полковник Василий Зубанич. Такое поведение «измученных» войной с собственным народом украинских боевиков связанно со скорым убытием в пункты постоянной дислокации и желанием прихватить с собой побольше награбленных ценных вещей», – рассказал Иван Филипоненко.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что в одной из находящихся в Донбассе бригад ВСУ была раскрыта организованная преступная группа, занимавшаяся хищением топлива в крупных масштабах.