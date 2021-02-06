На Донбассе разорвало двух боевиков ВСУ

06.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Трое украинских боевиков в районе одного из населённых пунктов под Донецком подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщили на официальной странице штаба украинской «Операции объединенных сил» в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, 6 февраля, в районе населенного пункта Марьинка во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников – погибли, за жизнь третьего борются медики.

Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших воинов, а раненому военнослужащему желает скорейшего выздоровления», – сообщили в оккупационном ведомстве.

Там добавили, что на данный момент обстоятельства инцидента выясняет руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Также в «ООС» отчитались об огнестрельном ранении ещё одного украинского боевика вблизи поселка Пески.