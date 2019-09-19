На Донбассе украинских военных застукали за грабежом ночных магазинов

19.09.2019, Донецк, Александр Гусар

Военнослужащие одной из недавно прибывших зону проведения «ООС» бригад ВСУ успели снискать себе славу мародёров, грабя не только мирных жителей, но и продуктовые магазины.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Ринат Айгистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



По его информации, в комендатуру Марьинского района поступают жалобы от мирных жителей Красногоровки и Марьинки на преступные действия со стороны военнослужащих 28-й бригады ВСУ, дислоцирующейся в данном районе.

«Эта бригада совсем недавно пришла на смену 24-й бригаде, но уже успела наделать много шума среди местных жителей. Начав с разбора на стройматериалы хозяйственных построек, они перешли на новый уровень. Почувствовавшие безнаказанность бандиты начали открытый грабёж мирного населения, при этом особое внимание уделяя ночным магазинам», – рассказал Ринат Айгистов.

По словам представителя оборонного ведомства, последний случай произошёл в Красногоровке, где военные 28-й бригады разграбили магазин и избили продавца.

«Местная администрация, не полагаясь на военную службу правопорядка, для борьбы с карателями 28-й бригады была вынуждена ввести в указанный район полк патрульной службы «Днепр-1» Национальной полиции МВД», – добавил он.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали об аналогичном инциденте, когда украинские военные совершили ограбление продовольственного магазина в подконтрольном Киеву городе Счастье, жестоко избив продавца.

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