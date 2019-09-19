На Донбассе украинских военных застукали за грабежом ночных магазинов
Военнослужащие одной из недавно прибывших зону проведения «ООС» бригад ВСУ успели снискать себе славу мародёров, грабя не только мирных жителей, но и продуктовые магазины.
Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Ринат Айгистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
По его информации, в комендатуру Марьинского района поступают жалобы от мирных жителей Красногоровки и Марьинки на преступные действия со стороны военнослужащих 28-й бригады ВСУ, дислоцирующейся в данном районе.
«Эта бригада совсем недавно пришла на смену 24-й бригаде, но уже успела наделать много шума среди местных жителей. Начав с разбора на стройматериалы хозяйственных построек, они перешли на новый уровень. Почувствовавшие безнаказанность бандиты начали открытый грабёж мирного населения, при этом особое внимание уделяя ночным магазинам», – рассказал Ринат Айгистов.
По словам представителя оборонного ведомства, последний случай произошёл в Красногоровке, где военные 28-й бригады разграбили магазин и избили продавца.
«Местная администрация, не полагаясь на военную службу правопорядка, для борьбы с карателями 28-й бригады была вынуждена ввести в указанный район полк патрульной службы «Днепр-1» Национальной полиции МВД», – добавил он.
Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали об аналогичном инциденте, когда украинские военные совершили ограбление продовольственного магазина в подконтрольном Киеву городе Счастье, жестоко избив продавца.
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