ВСУ занялись открытым рэкетом предпринимателей на Донбассе

16.08.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинские военнослужащие совершили ограбление продовольственного магазина в подконтрольном Киеву городе Счастье на Луганщине, жестоко избив продавца.

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По информации местных жителей, группа военных жестоко избила продавца магазина “Теремок” на улице Донецкой в населенном пункте Счастье. Военные забрали деньги из кассы, погрузили продукты питания с прилавков в грузовик и скрылись в неизвестном направлении», – рассказал он.

По словам представителя оборонного ведомства, пострадавший продавец был доставлен в Счастьинскую городскую больницу в тяжелом состоянии.

«По информации наших источников, владелец магазина за три дня до ограбления сообщал правоохранительным органам об угрозах со стороны офицеров вооруженных формирований Украины, которые предлагали так называемую «защиту», за которую требовали немалые деньги», – добавил Осадчий.

При этом он отметил, что с аналогичными жалобами в полицию города Счастье обращались владельцы еще семи магазинов, однако правоохранители не приняли никаких мер.

Напомним, ранее в городе Счастье произошла аналогичная ситуация, когда украинские военные избили и ограбили продавца продуктового магазина за то, что у него играла музыка российских исполнителей.