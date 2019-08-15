15.08.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

На Донбассе умер от передозировки призванный в ВСУ наркоман

Наркоман, попавший в ряды ВСУ из-за низкой укомплектованности, умер от передозировки наркотиками в зоне проведения «ООС».

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его информации, полученной от источника в рядах украинской армии, вчера ночью от передозировки наркотическими веществами скончался военнослужащий 72-й бригады ВСУ рядовой Молчанов.

«В ходе разбирательства выяснилось, что военнослужащий до прохождения службы состоял на учете у нарколога, и при этом всё равно был допущен в ряды вооруженных сил Украины в связи с низкой укомплектованностью соединений», – рассказал Иван Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства добавил, что с целью сокрытия участившихся случаев употребления наркотиков военнослужащими бригады комбриг пытается списать смерть солдата на обстрел со стороны подразделений Народной милиции ЛНР.

Напомним, ранее экс-начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана признался в интервью, что сегодня украинская армия испытывает тотальную неукомплектованность, а потому приходится набирать пьяниц и наркоманов.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть