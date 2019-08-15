На Донбассе умер от передозировки призванный в ВСУ наркоман

15.08.2019, Луганск, Александр Гусар

Наркоман, попавший в ряды ВСУ из-за низкой укомплектованности, умер от передозировки наркотиками в зоне проведения «ООС».

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, полученной от источника в рядах украинской армии, вчера ночью от передозировки наркотическими веществами скончался военнослужащий 72-й бригады ВСУ рядовой Молчанов.



«В ходе разбирательства выяснилось, что военнослужащий до прохождения службы состоял на учете у нарколога, и при этом всё равно был допущен в ряды вооруженных сил Украины в связи с низкой укомплектованностью соединений», – рассказал Иван Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства добавил, что с целью сокрытия участившихся случаев употребления наркотиков военнослужащими бригады комбриг пытается списать смерть солдата на обстрел со стороны подразделений Народной милиции ЛНР.

Напомним, ранее экс-начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана признался в интервью, что сегодня украинская армия испытывает тотальную неукомплектованность, а потому приходится набирать пьяниц и наркоманов.