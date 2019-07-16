«Пьянство и наркомания» – украинский генерал о положении дел в ВСУ

16.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Сегодня украинская армия испытывает тотальную неукомплектованность, а потому приходится набирать пьяниц и наркоманов.

Об этом в эфире YouTube-канала Дмитрия Гордона заявил экс-начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день у нас, по сути, армия советского мобилизационного типа. Да, мы в 2014 году понабирали контрактников – людей, которые на подъёме патриотизма заключили контракты с ВСУ, пришли в армию, получили серьёзный боевой опыт. Прошло пять лет, и они все увольняются. Сейчас укомплектованность, я не могу эти цифры называть, но около 40 процентов.

И если в Советском Союзе была рабоче-крестьянская армия, то у нас сегодня крестьянская. В последнее время на службу по контракту идут люди, которые не нашли себя нигде, которые даже поехать за границу – и то не могут. Это не лучшие представители, процентов десять из них, а остальные, часть из них – это заробитчане. Пьянство, наркомания есть. Я не скажу, что это в общем, но такие моменты присутствуют», – сказал Замана.

Отметим, что «профессионализм» ВСУ уже стал притчей во языцех. Так, накануне, грубое нарушение техники безопасности украинских военных в Донбассе привело к гибели двоих артиллеристов, ещё трое получили тяжёлые ранения.