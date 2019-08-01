01.08.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Донбасс, Пропаганда, Украина
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На Донбассе уволили рабочих коксохимзавода за отказ участвовать в политической акции

Руководство Авдеевского коксохимзавода уволило рабочих, отказавшихся участвовать в праздновании пятилетия освобождения города украинскими войсками.

Такую информацию озвучил в ходе брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


«Вчера, по указанию руководства Авдеевского коксохимического завода уволено 27 сотрудников предприятия по факту их отказа от принудительного участия в торжественных мероприятиях, посвящённых пятилетию занятия военными формированиями Украины Авдеевки, которое официально называется «освобождением», – сообщил он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал об инциденте, когда двое пьяных украинских военных совершили разбойное нападение на мирного жителя прифронтовой Авдеевки, в результате чего мужчина скончался.

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