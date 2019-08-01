На Донбассе уволили рабочих коксохимзавода за отказ участвовать в политической акции
Руководство Авдеевского коксохимзавода уволило рабочих, отказавшихся участвовать в праздновании пятилетия освобождения города украинскими войсками.
Такую информацию озвучил в ходе брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вчера, по указанию руководства Авдеевского коксохимического завода уволено 27 сотрудников предприятия по факту их отказа от принудительного участия в торжественных мероприятиях, посвящённых пятилетию занятия военными формированиями Украины Авдеевки, которое официально называется «освобождением», – сообщил он.
Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал об инциденте, когда двое пьяных украинских военных совершили разбойное нападение на мирного жителя прифронтовой Авдеевки, в результате чего мужчина скончался.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.