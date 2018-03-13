13.03.2018, Донецк, Александр Гусар
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, СМИ, Украина

На Донбассе высадился украинский пропагандистский десант


Обстрелами территории республики, а также работой снайперов, ВСУ провоцируют армию ДНР на ответное открытие огня. Для фиксации нарушения режима тишины со стороны «террористов» в зону «АТО» уже прибыли журналисты более десяти украинских и иностранных телеканалов и информационных агентств.

Об этом сегодня на брифинге заявил начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отмечается прибытие в зону так называемой «АТО» корреспондентов более десятка украинских и иностранных телеканалов и информационных агентств со сроком работы вблизи линии соприкосновения до 19 марта. Кроме того, сегодня в штаб «АТО» прибыла литовская делегация, в составе которой – сотрудники министерства иностранных дел и журналисты из Литвы», – сообщил Даниил Безсонов.

По его словам, цель этого «наплыва» журналистов – фиксация огня со стороны ДНР, на который защитников республики надеются спровоцировать своими действиями украинские силовики.

«Увеличение количества нарушений режима прекращения огня, а также активизация снайперов вблизи линии соприкосновения носят провокационный характер. Цель этих действий – вынудить наши Вооружённые Силы открыть ответный огонь и, через подконтрольные и взаимодействующие СМИ, преподнести мировой общественности данные факты в качестве «доказательств» того, что Донецкая Народная Республика якобы в односторонней прядке нарушает взятые на себя обязательства», – добавил начальник пресс-службы  ВС ДНР.

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