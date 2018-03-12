12.03.2018, Горловка, Анастасия Самойлова

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Украинские боевики вероломно нарушили договоренность о прекращении огня

В ходе обстрела пригорода Горловки, который ВСУ начали сегодня в 12.50, погиб один военнослужащий армии ДНР.

Данную информацию сообщили в пресс-службе ВС ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня украинские боевики вновь вероломно нарушили договорённости о соблюдении режима прекращения огня. Оккупанты из 24-й отдельной механизированной бригады, выполняя преступный приказ командира бригады полковника Гудзь, с позиций в районе населённого пункта Жованка осуществили обстрел населённого пункта Зайцево из стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов, прикрывая действия снайперской пары.

В результате прицельного огня украинских убийц погиб военнослужащий ВС ДНР. Это – очередное подтверждение нежелания украинского командования соблюдать взятые на себя обязательства по «весеннему перемирию» и игнорирования приказов своего Киевского руководства. При этом, украинские каратели цинично пытаются спровоцировать наши подразделения на применение тяжёлого вооружения во время визита в Киев верховного представителя ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности Федерики Могерини и накануне проведения 14 марта Трехсторонней контактной группы в Минске», – отметили в пресс-службе.

Данный факт у себя в телеграмм-канале прокомментировал донецкий журналист Сергей Макаренко:

«Вот такое вот абсолютное перемирие», – пишет он.