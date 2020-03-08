08.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Донбасс, Украина
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«На Донбассе Зеленского считают лживой сволочью», – Монтян




Жители ЛДНР с презрением относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому за то, что тот «лёг» под бандеровцев, а обстрелы ВСУ лишь усилились вопреки обещаниям о прекращении огня.

Об этом в интервью украинскому политическому эксперту Дмитрию Джангирову рассказала юрист Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лживая сволочь (Зеленский – ред.), которая обещала мир, а обстрелов стало только больше, – рассказала Монтян, недавно побывавшая в ЛДНР и пообщавшаяся с рядовыми жителями республик. – Это тотальное всеобщее мнение о нем. Гад, продавший своего дедушку. Там народ говорит, что ему только осталось вытащить дедушку из могилы и нассать на его труп».

По словам украинского юриста, народ относится к украинскому лидеру с презрением из-за того, что тот лег под бандеровцев, по факту Зеленский оказался «кастрюлеголовый», не посадил своего предшественника Петра Порошенко.

«Народ говорит, что они, поди, вместе бухают, а кто-то наивно полагает, что Петю посадят», – добавила Монтян.

Ранее зампред правящей фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что украинские власти намерены заняться «информационной деоккупацией» Крыма и ЛДНР.

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