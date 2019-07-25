На Донбассе женщина подорвалась на мине, установленной ВСУ

25.07.2019, Донецк, Александр Гусар

Жительница Донбасса подорвалась на мине, установленной украинскими военными на её приусадебном участке.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сегодня, на мине, установленной украинскими оккупантами, получила ранения не совместимые с жизнью мирная жительница населённого пункта Зайцево 1958 года рождения. Погибшая находилась на своём приусадебном участке, расположенном в «буферной зоне», – рассказал Даниил Безсонов.

По его словам, взрывное устройство было установлено украинскими военными этой ночью, так как ещё вчера погибшая работала на своем участке.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружено еще две установленные противопехотные мины», – отметил представитель оборонного ведомства.

Он также добавил, что разведка НМ ДНР неоднократно фиксировала и сообщала общественности, что ВСУ производит инженерное оборудование своих позиций и беспорядочное минирование прилегающей территории, от чего страдают мирные жители.