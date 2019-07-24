В ДНР заметили, как ВСУ укрепляют свои позиции на линии фронта

24.07.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские военные используют заключенное перемирие для укрепления своих позиций в зоне проведения «ООС».

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«В районе населённых пунктов Верхнеторецкое, Дзержинск, Новогнатовка, в зоне ответственности 92-й, 53-й и 35-й бригад ВСУ, разведкой НМ ДНР фиксируется работа групп сапёров, осуществляющих перезакладку минных заграждений вблизи позиций. При этом производится уточнение и обновление карт минных полей», – рассказал Даниил Безсонов.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что группа украинских военнослужащих подорвались на взрывном устройстве в районе города Счастье на подконтрольной Киеву территории Луганской области.