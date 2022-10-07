«На Донецком направлении по украм будут палить из каждого угла», – Стрелков

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Ввиду сложной местности и сопротивления ополченцев с восьмилетним опытом ведения боевых действий, Донецкое направление – наименее вероятное из тех, куда могут нанести основной удар ВСУ.

Об этом в эфире своего видеоблога рассказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему мы полагаем, что на Донецком фронте мощного наступления противника не ожидается? В первую очередь, это сложный район, быстро продвигаться по нему будет очень тяжело. Население противнику не сочувствует ни в Донецке, ни в Горловке, нигде. И там по врагу могут, действительно, стрелять из каждого угла. Кроме того, как бы не были истощены в ходе идиотических атак лобовых в течение многих месяцев подразделения 1-го, 2-го корпусов НМ, они всё равно остаются боеспособными и в обороне могут показать себя очень хорошо. Частные атаки и разведки боем, которые противник проводил на этих направлениях, они практически все провалились с очень серьёзными потерями. Донецкие ополченцы стреляют, маскируются и в целом воюют намного лучше, чем российская регулярная армия. Просто за счёт большого и длительного тяжёлого боевого опыта», – объяснил Стрелков.

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