На двух стульях: Мучения видного «оппозиционера» в Сербии

25.02.2020, Белград, Алексей Топоров

В нелегкой ситуации оказался один из лидеров прозападной оппозиции в Сербии – мэр города Шабац Небойша Зеленович хочет сохранить насиженное место, но при рискует поссориться с соратниками по оппозиционному «Альянсу за Сербию», объявившими бойкот апрельским выборам.

На недавней пресс-конференции Зеленович заявил, что Генеральный комитет его партии «Вместе за Сербию» принял решение участвовать в выборах в ныне возглавляемом им городе. И сделано это было, по его словам, по просьбе «огромное количества горожан» с намерением «защитить нормальную жизнь в Шабаце».

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Однако еще недавно партия Зеленовича вместе с другими политическими силами, входящими в оппозиционный «Союз за Сербию» объявила о поддержке кампании этого альянса по бойкоту парламентских и местных выборов, которые должны состоятся в апреле этого года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленович уверяет, что исключение будет сделано исключительно для Шабаца.

«У нас есть внятный план того, как граждане могут зарабатывать больше прибыли, – сыпал обещаниями Зеленович. – У нас есть план орошения 20 000 гектаров плодородных пахотных земель в Мачве (область в Сербии – ред.), у нас есть план инвестировать значительные средства в дороги, улицы, водоснабжение и канализацию. У нас есть план того, как лучше обращаться с людьми. У нас есть план, как сделать жизнь людей объективно лучше, как улучшить жизнь в нашем свободном городе Шабаце».

Интересно, что второй человек в партии «Вместе за Сербию» Срджан Сречкович голосовал против такого явного двурушничества своего босса. Когда большинство партийцев поддержали Зеленовича, Сречкович вышел из этойполитсилы.

Ранее бойкот выборов не поддержало оппозиционное движение «Один из пяти миллионов» и покинуло альянс «Союз за Сербию».