На экстравагантную певицу завели дело за исполнение гимна

21.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Скандальный хорватский юрист оскорбился исполнением гимна в чересчур оригинальном исполнении джазовой дивой Йосипой Лисац в ходе недавней инаугурации нового президента.

Об этом сообщили хорватские и балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я нашел время, чтобы написать заявление, – сообщил подавший заявление на певицу, юрист Бошко Жупанович. – Мне было противно слушать, это же самый священный акт! Такой вариант может подойти для какого-то перформанса, но не для инаугурации. Гимн так не исполняется… Это возмутительно!».

Жупанович – не единственный, кого возмутил или шокировал гимн «Прекрасная наша Отчизна» в исполнении Лисац, которую по манерам и вычурным нарядам можно сравнить с Леди Гагой или российской Жанной Агузаровой, но только в годах. Ее выступление на инаугурации вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.

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«Некоторым это может не понравится, но это свобода, – прокомментировала негативную реакцию на свою версию гимна сама Лисац. – Нужно любить свою страну, быть в ней свободной, нужно творить в ней. Чтобы любить себя и всех вокруг».

При таком неоднозначном общественном резонансе, только юрист Жупанович догадался подать заявление на эпатажную артистку. За ним самим тянется довольно скандальный шлейф: в частности, в 2016 году активистка из Риеки подала на него 66 уголовных жалоб, в 2009 году он был судим за фальсификации и использование фальшивых денег.

Хорватская общественность отмечает, что исполнить гимн на инаугурации Йоспипу Лисац, по всей видимости, пригласил сам президент Зоран Миланович, который, в отличие от предшественников-националистов, приглашавших католические хоры и «народных певцов», захотел выглядеть продвинутым либералом.