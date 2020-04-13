На экстренном заседании Рады подельники защищают убийцу Черновол

13.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Подельники скандально известной активистки Евромайдана Татьяны Черновол использовали сегодняшнее внеочередное заседание Верховной рады, чтобы выступить в защиту обвиняемой в убийстве работника офиса Партии регионов.

«Дело Татьяны Черновол, которое сейчас началось, уголовное преследование против неё – это своеобразная месть всем майданщикам. Это – реванш антимайданных сил, которые не только хотят сказать, что вы дурные, а мы побеждаем, они хотят в каждом из нас выработать рефлекс страха! Ты говоришь правду? Будет наказание! Ты вышел на майдан? Будет наказание! Посмеешь думать? Будет наказание! Ты выйдешь заявить и защитить свои права – будет наказание. И сегодня этим делом Татьяны Черновол начинаются репрессии против всех майданщиков.

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Если расправятся с ней, если те, кто в этом зале сидят из майданщиков позволят с ней расправиться, каждый из вас будет следующим! Дело не в том, что мы говорим про сам майдан, дело в том, что сегодня реваншем антимайдановских сил пытаются пошатнуть исторический выбор Украины!» – заявила депутат София Федына из партии Петра Порошенко.

«Поэтому фракция «Европейской солидарности», каждый из депутатов, которой был на майдане, призывает депутатов независимо от фракций: если вы были на майдане, вы должны подписать заявление «Нет реваншу». Нет десакрализации майдана! Нет преследованию майданщиков.

Потому что, если сегодня это дело пройдёт тут, то каждый будет следующим, а в результате каждый из нас останется без украинского независимого государства. Хотелось бы властям, которые так рьяно помогают «рыгам» возвращаться во власть, напомнить, что кто сеет ветер, тот обязательно пожнёт бурю. Слава Украине!» – призывала соратница Порошенко.