«На это дико смотреть»: Политик показал видео с нищими в Киеве

23.01.2019, Киев, Владимир Гладков

За фасадом «европейского благополучия», который демонстрирует «офисный планктон» Киева в социальных сетях, скрывается массовое обнищание простых жителей украинской столицы.

Видеозапись очереди малоимущих киевлян, выстроившихся за бесплатной едой, опубликовал на своей странице в Facebook экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине назвали «позорным провалом» превращение страны в одно из самых бедных европейских государств. По данным Всемирного банка, если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сейчас – 25%. При этом минимальная зарплата в стране, в долларовом эквиваленте, остается самой низкой среди стран Европы – около $150. И она продолжает обесцениваться. Учитывая, что в этом году намечено очередное повышение цен на газ, вряд ли уровень бедности в стране станет ниже. Он постоянно будет расти, при постоянно растущих ценах и тарифах.

Ранее я публиковал подобное видео, но только там его комментировал правосек, который четко сказал: «До чего же довели народ?». Но очередь тогда была намного меньше. И снималось то видео полтора месяца назад. Сейчас же я увидел новое видео, в котором видно, малоимущих, просящих горячую бесплатную пищу, их стало больше в два раза. И это центр Киева.

Хочу сказать, зрелище страшное. Мурашки по коже идут. Вот это результаты майданной власти. Назову всего лишь главных «героев» того страшного Майдана-2014: Порошенко, Яценюк, Турчинов, Кличко, Тягнибок, Тимошенко, Парубий, Пашинский, Парасюк и другая мерзость и нечисть.

Украинцы! Если так и дальше будет продолжаться, то такие очереди людей за пищей появятся в других областных центрах. Сегодня есть бесплатные столовые для малоимущих в Херсоне, Николаеве, Одессе, Запорожье, Харькове, Львове и других областях. Очереди вырастают потихоньку, не так заметно, но день тот близится, когда очереди, именно вот такие, как в Киеве, будут и в областях. Посмотрите это видео. Вот к чему эти вурдалаки привели мою любимую страну. Задумайтесь пока еще не поздно», – написал Журавко.

При этом экс-парламентарий сравнил нынешний Киев с блокадным Ленинградом, где вместо немецких фашистов теперь устроили геноцид свои, внутренние оккупанты.

«Вспомните блокадный Ленинград периода Великой Отечественной войны. Тогда враг взял Ленинград в блокадное кольцо, не допуская завоз продуктов питания на территорию города. А что же сегодня происходит? Врага, вроде бы, нет! Но в 21-веке оккупационная власть устроила в Украине геноцид и блокаду пенсионерам, инвалидам, малоимущим, и всем, получающим нищенскую зарплату. Во всех смыслах этого слова. На это дико смотреть, особенно на фоне ломящихся от продуктов полок супер и гипермаркетов, многочисленных рынков. Но у людей нет средств, купить там себе пищу. Вот это и есть результаты правления нацистской, фашистской власти, управляющей моей страной», – отметил Алексей Журавко.

Напомним, ранее украинский политолог Вадим Карасёв заявил, что жадность, бедность, подлость и тупость приведут Украину к катастрофе.