Украину добьют жадность, бедность, подлость и тупость – Карасев

04.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Никаких примеров Германии для Украины не надо – украинский федерализм лишь приведёт к полной потери государственности на языковой почве.

Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он назвал “благом для страны” тот факт, что на Украине уже пятый президент.

“Да, неуспешные, но это благо, что их пять, а не один, который с 91-го правит. Проблема не в том, успешны они или нет, потому что для Лукашенко станет проблема преемника. Кому передать власть, Коле, своему сыну? А у нас есть отработанная процедура. Да, иногда с кровью, как в 2014 году или в 2005 году когда переголосовывали, но это всё-таки процедура, мы знаем, как это делать!» – заявил политолог.

Также он против того, что ДНР и ЛНР вошли в состав Украины как субъекты федерации.

«И не надо приводить пример Германии – её единство строится на языке и культуре. У нас с ДНР, ЛНР, с Донбассом, с Югом и Востоком нет единого культурного стандарта языка. Понимаете, там будут говорить на русском языке! Значит, если мы там строим федерализм, то стало быть там со временем появится своё государство. Эта территория потеряна», – считает Карасёв.

Кроме того, эксперт уверен, что Украина не пойдет по югославскому сценарию.

«В Югославии были уже границы поделены – это Словения, это Сербия, это Хорватия. А тут как границы делить? По областям? Это значит если распадаться, то это внутренняя война», – опасается политолог.

«Может кто-то поймёт, что теряет власть, ему нечего предложить стране, он политический банкрот, и захочет в каком-то регионе, где у него большинство? А чего? У нас две области больше, чем Словакия! У нас есть области, которые на уровне стран. Уран есть, уголь есть, руда есть – всё есть, климат хороший – Карпаты, Чёрное море, равнина, а какая земля! Украина –это восточноевропейский бриллиант! И мы просто этот бриллиант скоро потеряем, если мы будем так же вести себя. Жадность, бедность, подлость и тупость – четыре составляющих, которые могут привести нас к катастрофе», – резюмировал Карасёв.

Как сообщал «ПолитНавигатор», лидер ЛДПР Владимир Жириновский в канун праздника пророчил Украине в новом 2019 году «балканизацию».