«На это уйдёт много лет» – Столтенберг о перспективах вступления Украины в НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Поскольку вступление Украины в НАТО может стать возможным только в далёком будущем, сейчас Североатлантический альянс создаст специальный Совет с участием киевских представителей.

Об этом на пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы обсуждали план действий по Украине. Очень важно приближать Украину к НАТО в практическом измерении. Это значит, что важно продолжать помощь Украине, а также помочь перейти от советских стандартов – к натовским. Разумеется, на это понадобится много лет», – сказал генсек НАТО.

Он заявил, что будет создан Совет Украина-НАТО, который позволит Киеву «ещё больше сблизиться с Альянсом».

«Есть ещё один путь – политический. Мы приближаемся к созданию совета Украина-НАТО. Украина будет 32 страной, на равных сидеть с нами за одним столом, принимать решения, консультироваться. Разумеется, это если мы поймём, что это правильный путь. Мы собираемся встретиться с президентом Зеленским и этой комиссией в Литве. На протяжении десятилетий Украина двигалась в НАТО, двери НАТО открыты, и рано или поздно она станет членом НАТО», – отбрехался Столтенберг.