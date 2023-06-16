«На это уйдёт много лет» – Столтенберг о перспективах вступления Украины в НАТО

Вадим Москаленко .  
16.06.2023 19:14
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина


Поскольку вступление Украины в НАТО может стать возможным только в далёком будущем, сейчас Североатлантический альянс создаст специальный Совет с участием киевских представителей.

Об этом на пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку вступление Украины в НАТО может стать возможным только в далёком будущем, сейчас Североатлантический...

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«Мы обсуждали план действий по Украине. Очень важно приближать Украину к НАТО в практическом измерении. Это значит, что важно продолжать помощь Украине, а также помочь перейти от советских стандартов – к натовским. Разумеется, на это понадобится много лет», – сказал генсек НАТО.

Он заявил, что будет создан Совет Украина-НАТО, который позволит Киеву «ещё больше сблизиться с Альянсом».

«Есть ещё один путь – политический. Мы приближаемся к созданию совета Украина-НАТО. Украина будет 32 страной, на равных сидеть с нами за одним столом, принимать решения, консультироваться. Разумеется, это если мы поймём, что это правильный путь.

Мы собираемся встретиться с президентом Зеленским и этой комиссией в Литве. На протяжении десятилетий Украина двигалась в НАТО, двери НАТО открыты, и рано или поздно она станет членом НАТО», – отбрехался Столтенберг.

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