На фронте не дадут украсть победу, Одесса и Николаев будут возвращены, – российский офицер

Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом на Аляске озвучил не только те тезисы, которые были обнародованы публично, но и подчеркнул необходимость возвращения Одессы и Николаева. Именно поэтому впоследствии за спиной начальника Генштаба ВС РФ появилась карта России с этими регионами.

Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков в эфире «Красной линии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По мнению Сивкова, участники СВО осознают, что успешным итог не может быть без возвращения Одессы и Николаева.