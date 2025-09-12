На фронте не дадут украсть победу, Одесса и Николаев будут возвращены, – российский офицер
Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом на Аляске озвучил не только те тезисы, которые были обнародованы публично, но и подчеркнул необходимость возвращения Одессы и Николаева. Именно поэтому впоследствии за спиной начальника Генштаба ВС РФ появилась карта России с этими регионами.
Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков в эфире «Красной линии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
По мнению Сивкова, участники СВО осознают, что успешным итог не может быть без возвращения Одессы и Николаева.
«Была встреча на Аляске, там было непонятно, каково будет завершение, какие были российские предложения. По всей видимости, российские предложения были таковы, что невозможно было сделать в текущей ситуации. И мы не могли их представить, поэтому, скажем, состоялась вот эта так называемая «утечка» карты начальника Генерального штаба, где в составе России не только лишь вот эти области, которые сейчас известны нам, но еще плюс Одесская и Николаевская области, часть Харьковской области. Просто он констатировал ту вещь, которая хорошо известна нам всем.
На фронте не допустят, не примут половинчатых решений – только полная победа. Народ готов, причем именно позиция фронта в значительной степени ограничивает возможные варианты завершения конфликта, потому что, если будет вариант завершения конфликта такой, что фронт воспримет это как украденную победу, то фронт окажется здесь и уничтожит тех, кто принял вот такое постыдное решение», – заявил Сивков.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: