На фронте в Донбассе близится критический момент – ДНР отказалась от военной цензуры

03.08.2021, Донецк, Владимир Гладков

Новости Украины

Ужесточение обстрелов со стороны ВСУ, которые привели к резкому увеличению потерь среди защитников Донбасса, а также тот факт, что военная цензура ДНР эти потери не скрывает, в совокупности наводят на прогноз, что украинская сторона скоро «добьётся того, чего добивается».

Об этом в эфире YouTube-канала «Iton-tv» заявил донецкий журналист Рамиль Замдыханов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потери среди военных ДНР беспрецедентны, 8 человек за одну неделю это много. Пока что ответные меры, о которых заявляет донецкая сторона, сводятся к тому, что сообщается об ответном огне, которым уничтожаются огневые точки, откуда был нанесён удар. Разумеется, проверить – уничтожен, либо нет, нет никакой возможности. Главное, что эти ответные меры точно не уменьшают аппетиты украинской стороны в дальнейшем обстреливать и приводить к подобным потерям среди республиканских военных», – рассказал Замдыханов. «Действительно, эти потери вызывают раздражение среди населения, которое поддерживает ДНР, потому что военные гибнут, а ситуация не меняется качественно. Такое ощущение, что люди приносятся в жертву. И ситуация будет ухудшаться, потому что всякий раз, когда намечается какая-то важная встреча в верхах между Россией и США или на другом аналогичном уровне, всегда происходит эскалация на линии боевого соприкосновения. Всегда жертвы, и потом это сказывается либо на встрече или тональности встречи, либо на том, что приходится на этих встречах обсуждать», – добавил журналист. «В последнее время республики не скрывают эти жертвы и называют их большое количество. Я думаю, что это должно быть важным сигналом для той стороны. Потому что, возможно, то, чего они добиваются, они, в конце концов, и добьются. Но не знаю, к радости своей или не совсем, но, тем не менее, тенденция такова, что цифры озвучиваются, цифры ужасные, но то, что в данном случае военная цензура их не скрывает, я думаю – это позитивный факт», – предположил Замдыханов.

Напомним, ранее глава ДНР заявил о готовности Донбасса к контрнаступлению на ВСУ.