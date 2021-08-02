Пушилин заявил о готовности Донбасса к контрнаступлению на ВСУ

02.08.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Защитники Донбасса готовы не только отразить вероятное нападение Украины, но и перейти в контрнаступление в случае, если Киев окончательно перечеркнет мирное урегулирование.

Об этом в ходе интервью «РИА Новости» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о возможности «вернуть Крым» под контроль Киева уже в следующем году, руководитель республики подчеркнул, что доверия к словам этого человека не было раньше, нет и сейчас.

«Поэтому не стоит уделять особое внимание этим заявлениям. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что Киев все еще не оставил намерений силового разрешения конфликта в Донбассе, поэтому мы готовы ко всему. Мы готовы к различным сценариям развития событий. При необходимости, с учетом наших сил и возможностей, мы готовы не только говорить об отражении агрессивных действий со стороны Украины, но и перейти в контрнаступление. Если Киев перечеркнет все попытки мирного урегулирования конфликта, у нас просто не будет другого выхода», – отметил Пушилин.

Глава государства подчеркнул, что Донбасс не имеет права и не может бросить русскоговорящих соотечественников, подвергающихся дискриминации на Украине.

«Очень трудно это прогнозировать, но при разработке вариантов развития событий мы учитываем, прежде всего, что слишком большое количество граждан, особенно русских, русскоязычных, сейчас подвергаются дискриминации на Украине. Это наши соотечественники, о которых мы не имеем права забывать. И, конечно же, мы не бросим их в беде», – резюмировал Пушилин.