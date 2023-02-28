На футбольном матче польской высшей лиги вывесили огромный антикиевский «пропутинский» баннер

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Болельщики футбольного клуба «Шлёнск» из Вроцлава на домашнем матче с командой «Лех» (Познань) вывесили банер «Это не наша война» с перечёркнутой бандеровской символикой.

Банер был хорошо виден во время телевизионной трансляции матча двух команд высшего дивизиона чемпионата Польши по футболу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как отмечают в польских социальных сетях, банер To nie nasza wojna («Это не наша война») был вывешен в первом тайме на трибуне, где находились самые верные фанаты клуба «Шлёнск».

Большинство польских СМИ об этом событии не упомянули, а те, которые всё же сообщили, сделали это под заголовками типа «Скандал! Во Вроцлаве появился пропутинский транспарант». Но даже провластный портал Wirtualna Polska вынужден был отметить, что «хотя украинцы и могут рассчитывать на сочувствие и помощь граждан Польши, не всем это нравится».

Стоит отметить, что лозунг To nie nasza wojna продвигает «Польское антивоенное движение», созданное в начале февраля. Непосредственным импульсом к его появлению стали попытки Варшавы втянуть Польшу в вооружённый конфликт на стороне Украины.

Как сообщал «ПолитНавигатор», полиция Польши закрывает глаза на повсеместную демонстрацию бандеровской символики в стране.