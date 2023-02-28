На футбольном матче польской высшей лиги вывесили огромный антикиевский «пропутинский» баннер

Оливер Галич .  
28.02.2023 22:20
  (Мск) , Варшава
Просмотров: 728
 
Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Спецоперация, Спорт, Украина


Болельщики футбольного клуба «Шлёнск» из Вроцлава на домашнем матче с командой «Лех» (Познань) вывесили банер «Это не наша война» с перечёркнутой бандеровской символикой.

Банер был хорошо виден во время телевизионной трансляции матча двух команд высшего дивизиона чемпионата Польши по футболу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Болельщики футбольного клуба «Шлёнск» из Вроцлава на домашнем матче с командой «Лех» (Познань) вывесили...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Как отмечают в польских социальных сетях, банер To nie nasza wojna («Это не наша война») был вывешен в первом тайме на трибуне, где находились самые верные фанаты клуба «Шлёнск».

Большинство польских СМИ об этом событии не упомянули, а те, которые всё же сообщили, сделали это под заголовками типа «Скандал! Во Вроцлаве появился пропутинский транспарант». Но даже провластный портал Wirtualna Polska вынужден был отметить, что «хотя украинцы и могут рассчитывать на сочувствие и помощь граждан Польши, не всем это нравится».

Стоит отметить, что лозунг To nie nasza wojna продвигает «Польское антивоенное движение», созданное в начале февраля. Непосредственным импульсом к его появлению стали попытки Варшавы втянуть Польшу в вооружённый конфликт на стороне Украины.

Как сообщал «ПолитНавигатор», полиция Польши закрывает глаза на повсеместную демонстрацию бандеровской символики в стране.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть