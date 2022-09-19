На границе с Венгрией появилась символика СВО
В закарпатском городе Мукачево на стенах одного из домов появились символы спецоперации ВС РФ на Украине.
Об этом сообщает местный телеканал «М-студио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Местные жители пеняют на переселенцев с востока Украины, мол, среди них много «российской агентуры».
«Переселенцы. Среди них есть и такие, типа, провокаторы. Я думаю очень много тех, кто исповедует пророссийскую тематику, старые люди. И детей учат такое делать. Наши вряд ли – это те, кто сбегал, пророссийские сюда. Их тоже много – полиции и теробороне нужно этим заняться, а то люди там воюют, а в мирном городе такое делают», – заявил житель, представившийся Николаем.
При этом, у полиции другая версия – спикер полиции Закарпатской области Евгения Красилинец похвасталась, что силовики за считанные часы разыскали и задержали «нарушителя».
«Проведя ряд поисковых мероприятий, оперативники совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины уже за считанные часы установили и разыскали мужчину, причастного к событиям. Им оказался 45-летний, ранее судимый мукачевец».
Полицейским задержанный заявил, что в доме, на котором он нарисовал символы спецоперации ВС РФ на Украине, проживает его бывшая сожительница, которой он таким образом хотел отомстить», – рассказали в полиции.
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