На границе с Венгрией появилась символика СВО

19.09.2022  13:19 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 1339
 
Дзен, Закарпатье, Западная Украина, Общество, Украина
Новости Украины

В закарпатском городе Мукачево на стенах одного из домов появились символы спецоперации ВС РФ на Украине.

Об этом сообщает местный телеканал «М-студио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В закарпатском городе Мукачево на стенах одного из домов появились символы спецоперации ВС РФ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Местные жители пеняют на переселенцев с востока Украины, мол, среди них много «российской агентуры».

«Переселенцы. Среди них есть и такие, типа, провокаторы. Я думаю очень много тех, кто исповедует пророссийскую тематику, старые люди. И детей учат такое делать. Наши вряд ли – это те, кто сбегал, пророссийские сюда. Их тоже много – полиции и теробороне нужно этим заняться, а то люди там воюют, а в мирном городе такое делают», – заявил житель, представившийся Николаем.

При этом, у полиции другая версия – спикер полиции Закарпатской области Евгения Красилинец похвасталась, что силовики за считанные часы разыскали и задержали «нарушителя».

«Проведя ряд поисковых мероприятий, оперативники совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины уже за считанные часы установили и разыскали мужчину, причастного к событиям. Им оказался 45-летний, ранее судимый мукачевец».

Полицейским задержанный заявил, что в доме, на котором он нарисовал символы спецоперации ВС РФ на Украине, проживает его бывшая сожительница, которой он таким образом хотел отомстить», – рассказали в полиции.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть