На Илона Маска набросились «хорошие русские» за комментарий, обвиняющий Нуланд в разжигании войны

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Илон Маск, комментируя размещённый в Твиттер материал журнала Newsweek о возможных последствиях агрессивных высказываний Виктории Нуланд, обвинил заместителя госсекретаря США в эскалации конфликта на Украине.

Под этот комментарий сразу же набежали фанаты киевского режима и «хорошие русские» с обвинениями в адрес Путина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Канадский психолог и писатель Джордан Бернт Питерсон запостил вТвиттер ссылку на публикацию Newsweek с мнением российского эксперта Игоря Коротченко о вовлеченности США в украинский конфликт после слов Виктории Нуланд о Крыме.

Нуланд ранее заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Киевом ударов по военным объектам, расположенным в Крыму, назвав их «законными целями». По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если Крым «как минимум не будет демилитаризован».

Илон Маск прокомментировал этот материал коротко:

«Никто не продвигает эту войну сильнее Нуланд».

Первым отозвался иностранный агент Леонид Волков.

«Никто не продвигает эту войну, кроме Путина. Но дальше следуют полезные идиоты Путина» – написал он, явно намекая на самого Маска.

Ещё один навальнист, Иван Жданов, фактически повторил за своим нынешним боссом:

«Путин, например. Разве нет?»

Конечно же, не обошлось без украинцев. Ян Скляренко из Днепропетровска написал:

«Давно бы уже отписался от тебя, мудака, но нужно же по кому-то мерять уровень тупости».

Это, конечно, значительно ниже по уровню экспрессии, чем выпады в адрес Маска прошлой осенью, когда он отказался бесплатно поддерживать переданные Киеву системы спутникового интернета Starlink.

Напомним, тогда известная украинская «активистка», дочь экс-депутата Верховной Рады от партии мэра Львова «Самопомощь» Мелания Подоляк написала в Твиттер:

«Твоё дело старлинки давать и завалить *бало».

Стоит отметить, что ныне на английском подобных комментариев вообще не было. Большинство англоязычных комментаторов поддержало и развивало подход Маска, но были и обвиняющие Путина и Россию в «нападении на Украину».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Илон Маск поднимает цену на Starlink для Польши и Украины.