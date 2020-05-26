На инициаторов расследования работы биолабораторий США натравили украинских боевиков

26.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Атака украинских националистов на офис политика Виктора Медведчука в минувшие выходные была связана с инициированным расследованием деятельности биолабораторий США на Украине.

Об этом у себя в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему американские военные биологи, прикрываясь дипломатическим иммунитетом, у нас могут позволять себе то, что запрещено там них? Почему украинские власти отказываются расследовать многочисленные факты бактериологического заражения и смерти среди украинского и населения в местах дислокации американских бактериологических лабораторий? Какая связь между распространением в Украине коронавируса и деятельностью этих баклабораторий?» – написал Кузьмин.

По словам депутата, не получив ответа именно на эти вопросы, он и его политсила были вынуждены обратиться с официальной жалобой в ООН.

«Какой же прогнозируемой была реакция украинской власти: генпрокуратура обвинила депутатов ОПЗЖ в государственной измене и возбудила против нас уголовное дело, а подконтрольные власти радикалы атаковали офис партии», – рассказал он.

Кузьмин выразил надежду, что пока его партия будет готовиться «к допросам, обыскам и прочим неприятностям», их жалоба в ООН сделает своё дело.

«США в нарушение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении побудили Украину к производству бактериологических (биологических) агентов и токсинов, – говорится, в частности, в документе. – А также помогают ей и поощряют в осуществлении этой неконвенционной деятельности. Патогены производятся на территории Украины в полностью финансируемых США лабораториях и передаются американской стороне. Привлечённый к программе персонал обладает дипломатическим иммунитетом».

«Массовые смерти людей от внезапно или беспричинно вспыхнувших опасных инфекционных болезней указывают на то, что в украинских биолабораториях под контролем США и за их деньги разрабатываются такие виды патогенов и в таких количествах, которые не имеют назначения для профилактических, защитных или других мирных целей», – сообщается в адресованной ООН жалобе.